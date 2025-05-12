Если Россия до вечера 12 мая не согласится на введение перемирия, то союзники Украины начнут вводить новые санкции против РФ. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, его слова привела газета Le Figaro.

Президент Франции заявил, что срок предложения о введении 30-дневного перемирия на Украине истекает вечером 12 мая. После этого европейские лидеры будут принимать свои меры в отношении России.

«Буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно», — указал он.

По словам Макрона, если Москва не согласится на перемирие до этого срока, то Евросоюз начинает обсуждать новые антироссийские санкции.

Ранее кипрский журналист Христофору заявил, что Путин очень ловко отклонил ультиматум Запада, когда предложил запустить переговоры в Стамбуле о прекращении конфликта. По его мнению, это был умелый ход, благодаря чему РФ снова вышла на 10 шагов вперед.