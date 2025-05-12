На Западе восхитились тем, как Путин отклонил ультиматум по Украине

Российский президент Владимир Путин сделал ловкий ход, когда сорвал ультиматум в отношении РФ. Он сам сделал встречное предложение о переговорах в Стамбуле. Об этом заявил в социальной сети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Запад попытался загнать Россию в угол, когда потребовал ввести минимум 30-дневное перемирие с возможностью его продления. В ответ на это российский лидер сделал встречное предложение — начать переговоры о долгосрочном мире.

«Путин на десять шагов впереди», — указал он.

По мнению Христофору, Путин дал очень хороший ответ всем западным главам государств, когда обосновал свою позицию и рассказал о неспособности Киева соблюдать режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп призвал украинские власти немедленно согласиться на те переговоры, которые предложил провести Путин. Он считает, что подобные переговоры как минимум смогут определить, возможна ли вообще сделка между Россией и Украиной.