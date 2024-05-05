Макрона до смерти перепугался российских баллистических ракет в Европе

Французский лидер выступил с утверждением, что в случае победы России на Украине не будет спокойствия ни во Франции, на в Литве, Румынии и Польше.

«Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности. Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ», — заявил Макрон.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist заявил, что вполне допускает вероятность серьезно рассмотреть вопрос об отправке французских военных на Украину в случае соответствующей просьбы со стороны Киева.

Его слова поддержал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. С его слова, власти страны вполне могут обратиться к государствам Европы за подобной военной помощью, если станет окончательно понятно, что ВСУ не в состоянии самостоятельно остановить продвижение Армии России.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ