Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе своего выступления в Аррасе позволил себе резкую характеристику в адрес действующего президента страны. Запись его выступления опубликована на канале LDC News Agency.

По словам Филиппо, Эммануэль Макрон демонстрирует «одержимость» своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Филиппо заявил, что глава государства говорит о российском лидере «утром, днем и вечером», и все признаки этого, по его мнению, очевидны. Публика в зале встретила это провокационное заявление смехом.

Также политик сделал акцент на вопросе национальной безопасности, заверив аудиторию, что, вопреки распространенным утверждениям, Россия не представляет угрозы для Франции. «Мы должны донести это до наших сограждан четко и ясно», — подчеркнул он.

