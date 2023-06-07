Максим Красноцветов: «Губернатор расставил важные приоритеты»

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сегодня присутствовал в Доме правительства Московской области на обращении губернатора Андрея Воробьева.

Красноцветов отметил, что во время своей речи, Воробьев расставил важные приоритеты и выстроил дальнейшие планы по развитию региона, в том числе и Городского округа Пушкинский.

«В Пушкинском обозначены территории, где вскоре начнется строительство кластеров ИЖС от застройщиков. Сейчас порядка 25% ипотечных кредитов выдается на реализацию ИЖС — программа стала очень востребована», — отметил Красноцветов.

Кроме того, глава сообщил, что в обращении губернатор уделил внимание всем важным сферам жизни. Рассказал о развитии и достижениях в образовании, медицине, сносу аварийного жилья, решению проблем обманутых дольщиков.