Мали поблагодарила Россию за пшеницу и удобрения

В интервью РИА Новости, которое он дал в рамках российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай», он отметил важность такого шага российской стороны, поскольку сейчас страна испытывает недостаток продовольствия из-за неплодородности земель.

«У нас очень остро стоит вопрос с поставками удобрений в страну. Для нас это стратегический продукт, так как наша земля малоплодородна. Спасибо России, которая часто помогает Мали на безвозмездной основе зерном и удобрениями. Мы уже получили партию пшеницы, в ближайшее время ожидаем партию удобрений», – сказал Тункара.

В понедельник, 17 июля, Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неэффективности данного соглашения для российской стороны, так как ее требования не выполняются.

Зерновая сделка была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН 22 июля 2022 года. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов для нуждающихся стран. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры.

Путин заявлял, что черноморская инициатива не помогает нуждающимся государствам, а все зерно поставляется в Европу. Российский лидер отмечал, что Россия сама может поставлять свое зерно странам, которые испытывают нехватку продовольствия.