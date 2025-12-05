В Подмосковье еще больше семей с детьми смогут получить новые выплаты

Принятый Мособлдумой законопроект устранил давнюю несправедливость в системе социальной поддержки многодетных семей региона. Теперь выплата на приобретение школьной формы будет назначаться по принципу проживания ребенка, а не по месту его учебы. Это изменение, как отметил в комментарии REGIONS депутат Госдумы от Подмосковья Александр Толмачев, решает серьезную проблему для тысяч семей.

Ранее родители сталкивались с бюрократическим казусом: если ребенок был прописан в Московской области, но посещал школу, например, в Москве или в районном центре соседней области, право на денежную компенсацию терялось. На практике такая ситуация возникала часто — из-за территориальной близости, удобства логистики или выбора конкретной учебной программы.

«Немало и тех, кто живет на окраинах Подмосковья, в деревнях и поселках, и ближайшая крупная школа — в райцентре в соседней области. Раньше они оставались без помощи, которая, строго говоря, им была положена», — подчеркнул депутат Госдумы.

Польза от нововведения носит практический характер. Например, для многодетной семьи покупка нескольких комплектов качественной школьной формы к 1 сентября — значительная финансовая нагрузка. Как отметил парламентарий, это «повод для головной боли»: дети быстро растут, и передать одежду от старшего к младшему удается не всегда. Единовременная выплата, которая в Московской области составляет несколько тысяч рублей на каждого школьника, становится реальным подспорьем в подготовке к учебному году. Новый закон гарантирует, что эту помощь получат все подмосковные многодетные семьи вне зависимости от выбора учебного заведения.

Эксперты и депутаты рассматривают данную инициативу как передовую и ожидают, что другие регионы могут перенять подмосковный опыт.

