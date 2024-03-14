Марин Ле Пен назвала «предвыборной постановкой» план Макрона по Украине

Воинственные заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности послать войска на Украине были частью придуманного им сценария, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен изданию Boulevard Voltaire.

По ее мнению, Макрон разработал этот план, чтобы заработать политические очки и помочь своей партии победить на выборах.

Однако, считает Ле Пен, предвыборная постановка провалилась. Напугав западных лидеров и заставив их отмежеваться от плана поставки войск на Украину, Макрон тем самым только успокоил Владимира Путина.

Ле Пен отмечает, что она и ее однопартийцы «окончательно выбрались из ловушки Макрона», воздержавшись от голосования по поводу нового пакета помощи Украине.

Макрона одернул даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав того консультироваться, прежде чем делать такие важные заявления.