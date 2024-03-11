Генсек НАТО Столтенберг призвал Макрона консультироваться по важным вопросам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается выдвигать войска на Украину, а еще посоветовал президенту Макрону консультироваться по важным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на интервью, которое генсек дал Рейтер.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Кроме того, он сообщил, что Североатлантический альянс и союзники не являются сторонами идущего конфликта и призвал проводить консультации по важным для всех темам. Таким образом глава НАТО ответил на вопрос о том, считает ли он высказывание президента Макрона ошибкой. Последний заявлял о том, что Франция практически не видит ограничений для поддержки Украины.

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