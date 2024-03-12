Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку у границ России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По его словам, украинские военные находятся в населенном пункте Волчанск, который расположен в 10 километрах от Белгородской области.

«Увеличивается как ВВТ (вооружение и военная техника — ред.), так и количество боевиков», — заявил Марочко.

По его словам, российские военные регулярно наносят удары по выявленным целям на приграничных территориях, а ВСУ придерживают тактики прикрытия гражданской инфраструктурой. Марочко сообщил, что украинские военные прячут технику во дворах жилых построек и приусадебных участках.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки над несколькими регионами России были сбиты беспилотники. О работе системы противовоздушной обороны сообщалось в Московской, Орловской, Белгородской, Нижегородской областях. Были попадания в инфраструктурные объекты.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Эти территории, а также территории Запорожской и Херсонской областей, стали частью России в результате референдумов.