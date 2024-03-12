За ночь над Россией сбили 25 беспилотников
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Министерство обороны РФ сообщило о сбитых над российскими регионами беспилотниках. Всего, по данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 вражеских дронов.
Два БПЛА были уничтожены в небе над Московской областью. Над Ленинградской областью сбили один дрон, семь — над Белгородской, одиннадцать — над Курской. Над Брянской, Орловской и Тульской также сбили четыре дрона.
В городе Орле в результате атаки беспилотника был поврежден объект топливно-энергетического комплекса. Кроме того, из-за атаки дрона в Нижегородской области загорелась одна из установок по переработке нефти.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке украинских дронов на регион. По его словам, в области были повреждены частные дома и линии электропередач (ЛЭП). На территории региона была объявлена ракетная опасность.
ВСУ регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, где объявлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же — действует в Крыму и Севастополе.
Ранее мы сообщали, что в Курской области двое мирных жителей получили ранения из-за обстрела ВСУ.