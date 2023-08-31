Маск анонсировал возможность совершать звонки в соцсети X

Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети. По его словам, у пользователей появится возможность совершать не только аудиозвонки, но и видео.

«На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК», – написал Маск.

Основатель Space X назвал свою соцсеть эффективной глобальной адресной книгой.

В начале августа Маск также анонсировал возможность скачивания видео пользователям, чьи аккаунты прошли процедуру верификации.

В апреле 2022 года Маск выкупил акции Twitter за 44 млрд долларов. После закрытия сделки по приобретению сети, Twitter стал частной компанией.

24 июля Twitter был переименован в X. Именно эта буква латинского алфавита стала новым логотипом соцсети. Сам Маск сообщил, что теперь так называемые «твиты» – короткие сообщения, будут называться «иксами». Маск также сообщал, что в социальной сети будет теперь доступна только темна тема. Но позже предприниматель передумал вносить изменения, и для пользователей осталась доступной светлая тема.