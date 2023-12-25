Маск согласился с мнением Сакса о начале войны

«Экономическая мощь – это основа, позволяющая вести войны», – ответил на это Маск.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец соцести Х (бывшее название Twitter) согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, который накануне опубликовал пост о начале войны.

Сакс в своем аккаунте написал, что в любом конфликте побеждает то государство, которое с минимальными затратами может долгое время производить боеприпасы в большем объеме.

«Экономическая мощь – это основа, позволяющая вести войны», – ответил на это Маск.

Сакс ранее также написал, что программа производства истребителей F-35 оказалась провальной из-за проблем с поставками комплектующих, медленных темпов производства и высокой стоимостью деталей.

Накануне Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета государства на 2024 финансовый год. Таким образом, Соединенные Штаты потратят на военную сферу и обеспечение собственной безопасности порядка 883,7 млрд долларов.

Маск часто делает «громкие» заявления относительно действий руководства США. В частности, предприниматель ни раз высказывался о конфликте на Украине, а также о выделении ей финансовой помощи ей со стороны Вашингтона. Риторика Маска не нравится нынешнему руководству США.