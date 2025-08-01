Маск требует роспуска Евросоюза
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
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Владелец и генеральный директор компании SpaceX обратился к странам ЕС с призывом покинуть блок, так как тот разрушает демократию в европейских странах.
Владелец и генеральный директор компании SpaceX обратился к странам ЕС с призывом покинуть блок, так как тот разрушает демократию в европейских странах.
Маск заявил, что Ирландия должна покинуть ЕС, и всем странам нужно тоже нужно это сделать, написал миллиардер на своей странице в соцсети X, комментируя решение Европейского суда.
Напомним, в пятницу, 1 августа, Европейский суд постановил, что правительство Ирландии не может использовать дефицит жилья в стране как причину отказа в размещении нуждающихся в убежище.
Ранее сообщалось, что Маск пообещал, что SpaceX устранит массовый сбой в работе Starlink на Украине.