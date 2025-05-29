Илон Маск, глава департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил на своей странице в социальной сети X, что его работа в качестве специального государственного служащего близится к завершению.

Предприниматель и футуролог выразил признательность президенту США Дональду Трампу за предоставленную возможность уменьшить излишние траты государственных средств.

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — написал Маск.

Он выразил убежденность в том, что влияние DOGE будет только усиливаться с течением времени, поскольку она становится неотъемлемой частью деятельности всего правительства.

В соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа, DOGE, возглавляемый Илоном Маском, должен способствовать оптимизации затрат и реформированию работы федеральных органов власти.

21 мая издание Politico опубликовало информацию, основанную на собственном анализе о том, что Илон Маск стал менее заметен в публичном пространстве и его имя реже появляется в выступлениях Трампа и других политиков. Позже Маск сообщил о своем намерении концентрироваться всецело на работе в своих компаниях.