Маск высмеял мем российского посольства в Кении про пошлины США

Илон Маск, предприниматель из США и футуролог, выразил свое юморное отношение к мему, опубликованному посольством России в Кении, в социальной сети X. В этом меме речь идет о торговых пошлинах США, которые, как известно, не коснулись России.

Накануне посольство Российской Федерации в Кении разместило в социальной сети X фотографию, на которой запечатлен человек, отмеченный флагом России. Он спокойно лежит на возвышенности и наблюдает за происходящим внизу. На пустыре внизу видны люди, которых пометили флагами США, КНР и Евросоюза.

«Тарифные войны», — подписало посольство картинку.

Маск выразил свое мнение по поводу этого поста с помощью эмодзи, изображающего смеющегося человека.

Ранее основатель SpaceX и глава государственной DOGE Илон Маск жестко раскритиковал в соцсети Х советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, назвав того «идиотом».