В Подольске провели военно-патриотическую игру «Наследники Победы»

В Подольске на базе спортивного комплекса «Труд» прошла XIII открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» среди юнармейских и военно-патриотических отрядов, она приурочена ко Дню памяти Подольских курсантов, с 2024 года посвящена памяти учителя физкультуры, наставника молодежи и участника специальной военной операции Дмитрия Зернова. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В соревнованиях приняли участие 120 команд — это ребята из Московской, Калужской областей, Москвы и Луганской Народной Республики. Программа включила девять сложных этапов: от сборки автомата и стрельбы в лазерном тире до прохождения полосы препятствий и ориентирования на местности. Для нас принципиально важно, что мероприятие носит имя Дмитрия Зернова — педагога и участника СВО. Его идеи и принципы воспитания продолжают жить в этой игре», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

После срочной службы он вернулся в родную Федюковскую среднюю школу Подольска, где работал учителем физкультуры. Под его руководством в школе был создан юнармейский отряд «Поиск». В октябре 2022 года Дмитрий ушел добровольцем на СВО, где командовал штурмовой группой, затем взводом, а позже - мотострелковой ротой. За исключительное мужество он был награжден медалью «За отвагу». 23 июля 2023 года, прикрывая отход товарищей под артиллерийским огнем, Дмитрий погиб, указом Президента России ему посмертно присвоено звание кавалера ордена Мужества.

Почетными гостями игры стали вдова Дмитрия Зернова, Людмила, и его мама, Татьяна Викторовна. В рамках мероприятия юнармейцы демонстрировали навыки неполной разборки и сборки АКМ, снаряжения магазина патронами, защиты от оружия массового поражения и не только.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда «Патриоты Подолья» (Подольск). В зачете «Друзья Подмосковья» победу одержали ребята из отряда «Сталиногорский рубеж» (Тульская область). Мероприятия прошли в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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