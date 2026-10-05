Более 11 тыс. нижегородских учителей работают после досрочной пенсии

В Нижегородской области 27 720 педагогов получают пенсию досрочно — об этом сообщает пресс-служба отделения СФР по региону. При этом более 11 тыс. учителей продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, и это не просто вопрос призвания: так они увеличивают свой страховой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и, соответственно, размер страховой пенсии. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Право на досрочную выплату дает специальный стаж — 25 лет. В него засчитывается работа на должностях учителя, воспитателя, директора, завуча, педагога-психолога, логопеда, а также инструктора по физкультуре. Сама выплата начинается через пять лет с момента выработки необходимого педагогического стажа.

В специальный стаж входят и периоды профессионального обучения, включая курсы повышения квалификации, а также периоды военной службы по мобилизации и по контракту, если они следовали за работой учителем. После отработки 25 лет в системе образования педагог считается предпенсионером и может пользоваться всеми гарантиями для этой категории граждан. Подать заявление о назначении пенсии досрочно можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР и в отделении МФЦ. Иными словами, система не только поощряет длительную работу в образовании, но и оставляет педагогу пространство для маневра: можно выйти на пенсию раньше, а можно продолжить трудиться и тем самым заметно улучшить свое пенсионное обеспечение в будущем.

Ранее сообщалось, что на Севере России школы охотятся за математиками и русоведами.