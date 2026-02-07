«Маскировка сейсмической активности». США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

На конференции по разоружению, проходящей в Женеве, прозвучало серьезное обвинение в адрес Китая. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что в минувшем году Пекин осуществил тайные испытания ядерных устройств.

Как передает РБК со ссылкой на Reuters, речь идет о подготовке зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. По словам американского дипломата, следы этих действий пытались скрыть, применяя «особые технологии, маскирующие сейсмическую активность».

Представитель китайской делегации, присутствовавший на мероприятии, не стал давать прямых комментариев по существу обвинения. Вместо этого он подчеркнул, что «Китай всегда ответственно подходит к вопросу ядерной сферы». Одновременно дипломат из КНР контратаковал, заявив, что Вашингтон сознательно раздувает миф о «китайской ядерной угрозе» в своих интересах.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине и ситуацию вокруг Ирана.