Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил об обновленных разделах в учебниках по истории для учеников 5-9 классов. На пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, Мединский заявил, что учебные пособия поступят в школы 1 сентября 2024 года.

«В декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника», – сказал Мединский журналистам.

По словам помощника российского лидера, в учебниках полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х и 90-х и 2000-х годах. Мединский заявил, что составители добавили раздел о событиях, которые происходили и происходят в мире и в России с 2014 год по сегодняшнее время, включая информацию о проведении спецоперации на Украине.

2 августа Министерство просвещения РФ утвердило новый учебник по истории для 10-11 классов.

30 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые учебники для учащихся 10 и 11 классов, будут использоваться в школах уже с сентября 2023 года.

В новых учебниках также добавлены разделы о «Крымской весне» – воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, раздел о Минских соглашениях о Донбассе и гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, а также об СВО на Украине и бесконтрольной поддержке США и западных стран Киева.