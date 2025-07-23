Мединский заявил, что Москва надеется на проведение четвертого раунда переговоров с Киевом

Российская сторона рассчитывает на проведение четвёртого раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщил Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах. Его комментарий приводят «Известия».

Напомним, 23 июля в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который длился примерно 60 минут.

«Мы надеемся, что будут», — сказал Мединский в ответ на возможное проведение четвертого раунда переговоров.

На данный момент украинская делегация не предоставила подобных сведений.

Ранее Владимир Мединский заявил, что представители Украины предложили организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским до конца августа. Он отметил, что для проведения таких переговоров необходимо тщательно проработать условия для диалога.