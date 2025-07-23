Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после детальной проработки соглашения — такое условие назвал помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что встреча лидеров России и Украины может состояться лишь после тщательной подготовки. По его словам, стороны должны четко определить, что именно будут обсуждать, а сам саммит должен завершиться подписанием документов, а не пустыми разговорами.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. Мединский подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, но для перехода на высший уровень нужны конкретные договоренности.

Ранее стало известно, что Россия рассчитывает на новые переговоры с Украиной.