Мединский заявил о готовности вновь отправиться на переговоры с Украиной
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что он готов вновь принять участие в переговорах с украинской стороной, если ему доверят такое задание.
«Дадут поручение — поедем», — сказал помощник президента.
Ранее Мединский был главой российской делегации на переговорах в Минске и Стамбуле.
Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия признался, что войну можно было прекратить еще в 2022 году. Украинская сторона была готова подписать мирное соглашение, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил киевское руководство продолжить войну.