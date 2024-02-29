Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что он готов вновь принять участие в переговорах с украинской стороной, если ему доверят такое задание.

«Дадут поручение — поедем», — сказал помощник президента.

Ранее Мединский был главой российской делегации на переговорах в Минске и Стамбуле.

Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия признался, что войну можно было прекратить еще в 2022 году. Украинская сторона была готова подписать мирное соглашение, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил киевское руководство продолжить войну.