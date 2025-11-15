Взрыв в многоэтажном доме: боец ВСУ показал принцип работы гранаты своим детям

Украинский военнослужащий во время отпуска спровоцировал взрыв в квартире детонатором от гранаты, сообщил MK.RU. В помещении находились его дети и жена.

По информации издания, украинского военнослужащего и его двух малолетних детей госпитализировали. На место взрыва прибыли спасатели, которые разблокировали двери квартиры. Специалисты также оказали помощь 62 жильцам: людей эвакуировали. Жильцы не могли справиться самостоятельно, потому что взрыв спровоцировал возгорание. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

По данным издания, инцидент произошел в селе Новоселки. Боевик ВСУ прибыл домой на время отпуска. Предположительно, он сохранил детонатор от гранаты. Спасатели считают, что украинский военнослужащий решил показать своим детям принцип работы гранаты. Гражданин не учел, что в помещении находилась газовая плита. Это и стало причиной взрыва.

Ранее сообщалось, что поросенок спас штурмовиков от подрыва на мине в зоне СВО.