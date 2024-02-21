Медведчук: Украина как государство уже практически перестала существовать

Действия нынешнего украинского руководства в последние годы приводят к тому, что сама Украина уже практически перестала существовать в качестве государства. Соответствующее заявление сделал бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Политик заявил, что некогда независимая и суверенная Украина уже не является таковой. По его словам, виной этому стал «преступный режим» действующего президента страны Владимира Зеленского. Благодаря ему, характеризовать территорию, называвшуюся «Украиной» более невозможно, подчеркнул Медведчук.

Таким образом он отреагировал на лишение его гражданства страны и депутатского мандата, а также открытия в его отношении ряда уголовных дел.

Медведчук заявил, что Киев «покончил» с независимостью и суверенитетом в 2014 году, когда начались гонения и репрессии в отношении украинского населения. Он напомнил, что тогда было заведено свыше 25 тысяч уголовных дел за инакомыслие.