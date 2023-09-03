Медведев: Японии взяла курс на новую милитаризацию страны

Властям Японии необходимо извлечь уроки из истории, признав и в полном объеме итоги Второй мировой войны И сделать сделать все, чтобы не началась третья.

С таким заявлением по случаю окончания Второй мировой войны на мероприятиях в Южно-Сахалинске 3 сентября Дня Победы выступил зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев. Он также напомнил, что в этот день отмечается разгром советскими войсками Квантунской армии и полная капитуляция милитаристской Японии.

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев призвал власти Японии отказаться от милитаристских планов хотя бы во благо своего собственного народа.