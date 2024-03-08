Медведев назвал Байдена позором Америки и умственно отсталым человеком

Франклин Делано Рузвельт, с которым себя сравнивает Джо Байден, умудрялся эффективно управлять страной даже из инвалидной коляски. Байден же неспособен к разумным действиям. Так считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Он указал, что Байден зря вспомнил про Рузвельта в своем выступлении. Этих двух людей никак нельзя сравнивать. Если 32-й президент Соединенных Штатов сумел вывести Америку из депрессии, даже находясь в инвалидном кресле, то Байден же является настоящим позором для США.

«Безумный, умственно отсталый человек, который решил затащить человечество в ад», - так охарактеризовал Медведев главу Белого дома.

Экс-глава РФ также назвал два больших отличия между Рузвельтом и Байденом. Первый пытался прекратить войну, и он при этом боролся против нацистов. Байден же делает прямо противоположные вещи.

Ранее Медведев прокомментировал слова Макрона, когда тот объявил о неограниченной поддержке Украины. Бывший лидер России заявил, что если французские власти снимают с себя какие-либо ограничения, то РФ снимет с себя любые ограничения в отношении Франции.