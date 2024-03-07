В одной из социальных сетей замруководителя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона относительно отсутствия каких-либо ограничений у Парижа в поддержке Киева.

Ранее Макрон заявил, что Франция больше не придерживается строгих «красных линий» в отношении поддержки Украины, и будет оказывать всестороннюю поддержку без каких-либо ограничений.

В ответ на это заявление Медведев подчеркнул, что если такова позиция Франции, то Россия также снимает все ограничения в отношении Франции.

Заявление французского президента может стать переломным в контексте ситуации на мировой арене, где отношения между странами часто определяются национальными интересами и геополитическими амбициями. Подобная риторика Франции может привести к еще большей эскалации конфликта между двумя странами, заявляют политологи.

Ранее мы сообщали о том, что воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.