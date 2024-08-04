Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предателями тех, покинул страну в рамках обмена заключенными с Западом. Так он прокомментировал историческое для западных государств и РФ обмен.

Медведев в мессенджере написал о том, что обменянным россиянами стоит «оглядываться по сторонам».

По словам зампред Совбеза России, Москва передала западным странам иностранцев, осужденных за уголовные преступления, среди которых есть и те, кто был признан виновным в шпионаже. Медведев добавил, что освобожденные в РФ ее граждане представляют угрозу «существованию современной России» и являются «сервильной обслугой врагов».

«Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они — истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», — отметил Медведев.

Медведев также подчеркнул, что освобожденные не должны забывать о «бренности своего существования».

В четверг, 1 августа, Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о возвращении в Россию восьми граждан, которые были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. Среди них — Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, отбывавший срок в США.

В аэропорту в Москве их лично встретил президент РФ Владимир Путин, который заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.

В результате недавнего обмена между Россией и Западом несколько россиян, осужденных за шпионаж, а также граждан с двойным гражданством покинули страну. Вина этих лиц была полностью доказана, и они получили наказание по статьям о государственной измене и публичных призывах к экстремизму. Иностранные государства проявили интерес к этим россиянам, представляя их как оппозиционных активистов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с успешным обменном заключенными с Западом.