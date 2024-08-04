Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену заключенными

Экс-президент США, кандидат на выборах главы государства Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с успешной сделкой по обмену заключенными.

Он назвал ее «великолепной», выступая на своем предвыборном митинге в Атланте. Трампа цитирует издание The Washington Examiner.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной замечательной сделки», — сказал политик.

Трамп подчеркнул, что говорить о возвращении американских граждан приятно, но США, по его мнению, заключают сделки на ужасном уровне.

Обмен заключенными между Россией и странами Запада, в числе которых были США, Германия, Словения и Норвегия, произошел 1 августа 2024-го года. Всего государства обменялись 26 гражданами. Весь процесс происходил при посредничестве Турции в Анкаре.

В результате обмена на Родину вернулись 8 граждан России. Их в аэропорту Внуково лично встретил Владимир Путин.

Российский лидер также подписал указы о помиловании заключенного в РФ журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, экс-морпеха США Пола Уилона, а также оппозиционеров и журналистов.

Эксперты называют прошедший обмен между Россией и Западом беспрецедентным обменом заключенными в истории. Ранее Трамп раскритиковал власти США за этот обмен, поскольку правительство не объяснило, на каких условиях он произошел.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Великобритании может начаться гражданская война.