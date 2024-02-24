Медведев назвал премьера Италии Мелони тупицей за ее слова о России и ХАМАС

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони выступила с резкими заявлениями в адрес Москвы, обвинив Россию в нападении радикального движения палестинского сопротивления ХАМАС на Израиль в начале октября прошлого года.

Она отметила, что якобы именно из-за происходящего на Украине продолжают множится по всему миру вспышки мировых конфликтов.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, будучи ястребом российской внешней политики, не смог пройти мимо такого беспричинного, по его мнению, выпада главы итальянского правительства, назвав Мелони — тупицей. По словам политика, в голове Мелони работают призраки из фашистского прошлого ее предков.

«Число тупиц у власти в странах Запада растёт с каждым днём... Ох, у неё действительно большие проблемы с головой, а может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого», — написал Медведев в соцсети Х.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.