Медведев оценил действия Байдена и Трампа на фоне поставок оружия Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, а Байден выступал против поставок дальнобойного оружия. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Дмитрий Медведев сообщил, что отказ Дональда Трампа отправлять Украине крылатые ракеты Tomahawk продемонстрировал стремление бывшего президента США избежать эскалации военного конфликта. При этом Трамп продолжал обвинять в ситуации на Украине своего предшественника, Джо Байдена.

По словам Медведева, Байден также высказывался против поставок дальнобойного оружия Киеву. Разговоры Трампа о возможной отправке ракет лишь создавали дополнительное напряжение в мировом сообществе. Замглавы Совбеза подчеркнул, что «главный миротворец удачно поиграл в „Томагавки“», но при этом нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае неудачи урегулирования конфликта он готов предоставить Украине крылатые ракеты с дальностью до 2,5 тыс. км. По информации Bloomberg, позиция Трампа по дальнобойному оружию изменилась после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп сравнил речь пресс-секретаря Белого дома с пулеметной очередью.