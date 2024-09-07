Медведев: Трамп не снимет санкции против России после избрания президентом США

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп является системным политиком, поэтому в случае его избрания американским лидером антироссийские санкции он не снимет. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Медведев уточнил, что заявления Трампа об угрозе снятия санкций против России связаны с его обидой на нынешнюю администрацию США.

По его мнению, несмотря на свою экстравагантность и самовлюбленность, все же экс-лидер Штатов является прагматиком.

Ранее экс-глава Белого дома заявил, что США нужно ладить с Россией.