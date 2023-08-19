Медведев пошутил о независимости Финляндии

Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил над независимостью Финляндии. В соцсетях политик выложил картинку с диалогом двух финнов о России и Владимира Ленина.

«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они – захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», – написал Медведев в своем микроблоге.

Медведев неоднократно напоминал о том, что Финляндия была создана благодаря Ленину. В своей авторской статье, которая была опубликована 2 июля в «Российской газете», политик написал, что Ленин создал Финляндию по недомыслию.

Финляндия стала независимой в 1917 году. 31 декабря этого года решение о суверенности государства приняло правительство большевиков.

После начала специальной военной операции РФ на Украине, российско-финские отношения испортились. Финляндия поддержала Киев и выступила против российской власти. Также страна неоднократно оказывала помощь Украине, выделяя на нужды ВСУ оружие и финансы.

В апреле 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО. Она подавала заявку на вступление в блок вместе со Швецией, но тогда против этой страны выступила Турция, обвинив ее в укрывании курдских террористов.