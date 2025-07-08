Медведев призвал не обращать внимания на слова Трампа
Медведев призвал «никак» не относиться к словам Трампа о поставках оружия
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Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совбеза РФ, в своем телеграм-канале призвал игнорировать заявления президента США Дональда Трампа относительно планов по расширению поставок вооружения Украине.
Он выразил мнение, что к подобным заявлениям следует относиться так же, как и прежде, следуя примеру российских военнослужащих и Верховного главнокомандующего, то есть — «никак».
Данная реакция последовала за заявлением Трампа в ходе его встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. В ходе встречи американский лидер выразил разочарование в российском президенте Владимире Путине и заявил о намерении США увеличить объем военной помощи, направляемой Украине.
Впоследствии Министерство обороны США подтвердило информацию о подготовке к отправке дополнительной партии вооружений на украинскую территорию.
Ранее Медведев прокомментировал судьбу русофобов в ЕС сигналами станции «Судного дня».