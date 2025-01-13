Медведев раскритиковал западные сценарии решения конфликта на Украине

В настоящее время существует множество вымышленных «сценариев урегулирования» конфликта на Украине, особенно на фоне предстоящей активности команды избранного президента США Дональда Трампа, однако все эти предложения лишены реальной ценности, подчеркнул в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что все эти варианты мирного разрешения конфликта ничего не стоят, поскольку один конкретный план имеет гораздо большее значение, чем сотни гипотетических предположений.

Так Курт Волкер, бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине, ранее утверждал, что самым подходящим историческим примером для Украины служит разделение Германии после Второй мировой войны.

Ранее Медведев назвал сомнительными быстрые успехи Трампа в решении кризиса на Украине.