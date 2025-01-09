Медведев усомнился насчет быстрых успехов Трампа в решении конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале выразил сомнения относительно быстрых успехов избранного президента США Дональда Трампа в разрешении украинского кризиса.

По его мнению, американская экономика продолжает жить в своем неспешном ритме, и даже усилия по борьбе с миграцией не обещают значительных достижений.

Медведев считает, что Трамп стремится «перекроить мир», создавая новую, «трамповскую» версию политической карты. Однако, по словам российского политика, все предложения Трампа носят исключительно фантазийный характер и лишены практической основы.

В качестве примеров Медведев упомянул заявления Трампа о возможном присоединении к США Канады и Гренландии, а также идею переименования Мексиканского залива. Эти инициативы он назвал нереалистичными и оторванными от реальности.

Кроме того, Медведев прокомментировал виртуальное противостояние Трампа с премьер-министром Великобритании Кимом Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем «руками» Маска через соцсети, отметив, что такие «победы» носят исключительно символический характер.

Ранее посланник Трампа Кит Келлог пообещал мир на Украине за 100 дней после инаугурации.