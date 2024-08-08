Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил конфликт в Грузии в 2008-м году со специальной военной операцией на Украине.

На своей странице в соцсети X Медведев подчеркнул, что военная кампания России, начавшаяся в феврале 2022-го года, безоговорочно завершится ее победой.

«В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода (экс-главы Грузии Михаила) Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», — написал Медведев.

Именно 8 августа 2008-го года грузинские военные обстреляли из установок залпового огня «Град» территорию Южной Осетии. Войска Грузии атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

Россия приняла решение защитить жителей Южной Осетии и ввела свои войска на территорию региона. Боестолкновения длились пять дней, в результате чего РФ удалось выдворить грузинских военнослужащих из республики. Многие жители Северной Осетии впоследствии получили российское гражданство.

26 августа 2008-го года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона по-прежнему не признает эти республики независимыми государствами и считает их частью своей территории несмотря на то, что там продолжается жизнь независимых граждан.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022-го года. Объявляя о ее начале президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию украинского государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, которые на протяжении многих лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал обострение ситуации в Курской области, куда 6 августа предприняли попытку вторгнуться украинские боевики.