Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко высказался о ситуации в Курской области в своем Telegram-канале, заявив, что теперь СВО завершится только когда это будет выгодно и приемлемо для Москвы.

Зампред Совбеза назвал атаку Курской области террористической операцией. По его мнению, основной задачей ВСУ было оттянуть часть российских сил с передовой на Курск и Брянск, а также продемонстрировать остатки боевой мощи перед западными странами, которые снабжают Украину оружием.

Медведев заявил, что после случившегося спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». Он подчеркнул, что после атаки на Курскую область Россия имеет право открыто пойти до Киева и дальше, без оглядки на «дипломатичесие реверансы».

Заместитель главы Совета безопасности заключил, что теперь спецоперация будет завершена только тогда, когда это будет выгодно и удобно Москве.

Ранее сообщалось, что пленный ВСУ рассказал о задачах, которые стояли перед атаковавшими Курскую область солдатами. Они должны были занять позиции близ Суджанского района и снять их на видео для командиров.