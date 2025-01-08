Посланник Трампа Келлог пообещал мир на Украине за 100 дней после инаугурации

Кит Келлог, специальный представитель новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа по Украине, поставил перед собой задачу урегулировать конфликт на Украине в течение 100 дней после инаугурации республиканца. Об этом Келлог сообщил в эфире телеканала Fox News.

По мнению советника Трампа, «самым серьёзным промахом» американского лидера Джо Байдена стало то, что он не стал общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным после 2022 года.

«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — сказал Келлог.

Как утверждает Келлог, Трамп планирует предпринять соответствующие шаги и в ближайшее время предложить решение проблемы президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом он отдельно подчеркнул, что в вопросе разрешения украинского конфликта республиканец на собирается идти на уступки Путину. А его главная задача якобы — «спасти Украину».

Сам Трамп накануне заявил, он полон решимости положить конец конфликту на Украине за ближайшие полгода. При этом ранее, особенно в предвыборный период обещал сделать это за 24 часа.