Медведев выразил сожаление, что удар по Одессе не предназначался для Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вчерашний удар российских войск по Одессе в момент, когда там находился Владимир Зеленский.

В Одессе президент Украины встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По сообщениям украинских пабликов, взрыв якобы прогремел в пятиста метрах от кортежа двух политиков.

Медведев уверен, что если бы россияне хотели попасть в кортеж, то попали бы.

«Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — написал зампред Совбеза в соцсетях.

Ранее представитель Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что целью российского удара была припортовая инфраструктура, и атака никак не связана с визитом Зеленского в Одессу.