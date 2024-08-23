Медведев высказался о запрете УПЦ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Своим мнением он поделился в мессенджере.

Медведев считает, что запрет УПЦ негативно скажется на Украине. Он сравнил судьбу страны с разрушением Содома и Гоморра, которые в Библии были уничтожены за блудные грехи.

«Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки. И который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам», — написал политик.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что истинная православная церковь (УПЦ) «воссияет в прежнем величии в бывших украинских землях».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ. «За» высказались 265 парламентариев. Согласно закону, на территории страны запрещается деятельность религиозных организаций, которые «связаны» с Русской православной церковью (РПЦ). Закон также устанавливает срок, согласно которому такие связи должны быть разорваны.

Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, запрет УПЦ на Украине является грубым нарушением прав человека.

На Украине с 2022 года начались гонения на священнослужителей УПЦ. В разных городах страны предпринимались попытки выгнать работников и священников церквей. Украинские националисты устраивали различные провокации. Власти Украины связывали УПЦ с РПЦ, несмотря на то, что украинская церковь стала независимой.

На данный момент храмы и церкви находятся под контролем Православной церкви Украины (ПЦУ), которая пришла на замену УПЦ.

Ранее Медведев также высказался о нападении ВСУ на Курскую область. Политик отметил, что ни о каких переговорах между Москвой и Киевом не может идти речи в связи с этой ситуацией.