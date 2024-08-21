Медведев «оборвал» возможность переговоров с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности (СВ) России Дмитрий Медведев заявил о невозможности проведения переговоров между РФ и Украиной до полного разгрома врага. Об этом он написал в мессенджере.

По словам Медведева, «показателем» этого стал террористический акт, совершенный ВСУ в Курской области. Зампред Совбеза отметил, что все понимают, что никакие переговоры после этого невозможны.

«После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, пусть и не говорят вслух», — написал он.

В своем сообщении Медведев намекнул на причастность к нападению на Курскую область одного из бывших премьер-министров Великобритании. Он назвал этого человека «мерзким». Из публикации можно сделать вывод, что Медведев говорит об экс-премьере Борисе Джонсоне, который на своем посту делал ряд заявлений относительно противостояния РФ и Украины.

Ранее сообщалось, что в Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек. Еще 143 человека получили ранения и травмы.