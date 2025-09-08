«Меня не позвали»: что стоит за обидой Зеленского на Трампа?

В ходе беседы с журналистами американского телеканала ABC украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл причины своего охладевшего отношения к президенту США Дональду Трампу.

Ключевым моментом недовольства, по словам Зеленского, стало исключение украинской делегации из числа участников ключевых международных переговоров. Речь идет о встрече в верхах, организованной на Аляске между тогдашним хозяином Белого дома Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Отсутствие возможности озвучить свою позицию на таком уровне глава украинского государства назвал глубоко разочаровывающим фактом.

"Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел", - сказал он.

