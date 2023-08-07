Мэр Баден-Бадена предложит свой город для переговоров России и Украины

Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет направит правительству Германии официальное предложение сделать свой город местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

Он собирается отправить соответствующие письма канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок.

Шпет подчеркнул, что всемирно известный курорт пользуется репутацией «места встречи всего мира», в нем побывало огромное количество знаменитостей. Также, по его мнению, город обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы принять подобное мероприятие.

Накануне в Джидде прошли консультации по мирному урегулированию на Украине. В них приняли участие представители более 40 стран. Россию на эту встречу не приглашали.