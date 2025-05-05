Мэр Бухареста неожиданно вышел на второе место на выборах президента Румынии

В первом туре выборов президента Румынии, по данным Центральной избирательной комиссии Румынии, после подсчета 97,57% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан занимает второе место.

В результате чего получается, что Дан опередил кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, набрав 20,65% голосов против 20,64%. Последний долгое время держался на второй строчке.

На данный момент лидером президентской гонки остается выступающий за сотрудничество с Россией Джордже Симион, представляющий оппозиционную националистическую партию «Альянс за объединение румын» (AUR). Политик заручился к этой минуте поддержкой 40,14% голосов избирателей.

В минувшее воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялись повторные президентские выборы, которые проводятся каждые пять лет. За пост главы государства борются 11 кандидатов.

В соответствии с нормами местного законодательства, в первом туре победителем становится кандидат, за которого проголосовало более половины избирателей, включённых в списки. Поскольку на данный момент ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства, Центральная избирательная комиссия может объявить о проведении повторного голосования 18 мая.