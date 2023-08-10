мэр Нью-Йорка рассказал, во сколько городу обойдется миграционный кризис

Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс рассказал, во сколько городу обойдется миграционный кризис. По его словам, в мегаполис каждый день прибывает огромное количество беженцев, что будет стоить американскому «Большому яблоку» в $12 млрд за 3 года. Соответствующее заявление Адамс сделал в своих социальных сетях .

В посте он сообщил о необходимости финансовой поддержки городу. По его словам, жители всего города могут остаться с огромным счетом за небольшой срок в 3 финансовых года. Адамс подчеркнул, что Нью-Йорк является сострадающим и заботливым городом, поэтому он всегда протягивает руку помощи нуждающимся, но настало время, когда и сам город нуждается в поддержке.

Адамс рассказал, что штатные и федеральные партнеры мегаполиса откликнулись и помогли, но городу потребуется больше для того, чтобы справиться.