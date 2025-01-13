После отказа от поездки на Украину будущий специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог, вероятно, отправится в Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

По его мнению, решение Келлога о визите в столицу России вызвано его сложным положением. Как отметил Меркурис, у Келлога нет уже упомянутых трех месяцев для попытки разрешить конфликт на Украине, так как подобные инициативы необходимо было выдвинуть много лет назад.

Он также добавил, что в 2022-2023 годах такая идея могла бы иметь смысл. Однако, по его словам, администрация Байдена игнорировала все дипломатические контакты с Россией.

7 января Келлог неожиданно приостановил свой запланированный визит в Киев, решив отложить его до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил решительный протест против того, чтобы делегация парламента Словакии, направляющаяся в Россию, использовала воздушное пространство его страны.