Министр обороны Польши посоветовал словакам больше «не летать в Москву»

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил решительный протест против того, чтобы делегация парламента Словакии, направляющаяся в Россию, использовала воздушное пространство его страны. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала TVP Info.

12 января произошел неприятный инцидент, который грозит стать серьезным скандалом между Словакией и Польшей. Заместитель председателя словацкого парламента Андрей Данко сообщил о том, что самолет с делегацией словацкого парламента, который направлялся в Москву, не был пропущен через воздушное пространство Польши. Позднее он уточнил, что борт с политиками полетит над территориями Чехии и Германии.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — так глава польского министерства обороны ответил на вопрос журналиста, заданный в ходе брифинге в Щецине.

Затем польский министр резко поменял тему, заметив, что отношения между Польшей и Словакией якобы развиваются хорошо в последнее время. И скоро, как отметил Косиняк-Камыш, Варшава планирует подписать с Братиславой соглашение о дополнительном сотрудничестве оборонно-промышленных комплексов обеих стран.

Ранее Словакия пригрозила Зеленскому ответными мерами за его отказ от транзита российского газа через территорию Украины. Премьер Фицо заявил, что может начать блокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза.