Между статус-кво и готовностью к удару: о чем предупредил Путин на закрытом совещании

Сообщение президента Российской Федерации Владимира Путина на Совете безопасности РФ относительно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ) было расценено как предостережение западным странам о постоянной готовности ядерного арсенала страны. Такое мнение выразил для aif.ru военный аналитик Виктор Литовкин.

По его словам, заявления президента являются сигналом для Запада о том, что российские ракетно-ядерные силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и любое проявление агрессии со стороны Запада может привести к катастрофическим последствиям для него.

Владимир Путин 22 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он акцентировал внимание на том, что Москва стремится сохранить существующее положение вещей, установленное благодаря ДСНВ, чтобы избежать эскалации гонки вооружений.

Также Россия выразила готовность соблюдать лимиты, предусмотренные ДСНВ, в течение года после завершения срока его действия. При этом глава государства предостерег, что Российская Федерация может реагировать на любые угрозы не только словами, но и используя военно-технические методы. В Государственной Думе заявление президента назвали «недвусмысленным сигналом для США».

Ранее сообщалось, что США призвали Трампа поддержать ядерную инициативу Путина.